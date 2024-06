Résultat des législatives à Meynes : l'élection 2024 en direct

12:06 - C'est le moment de faire un choix à Meynes pour les législatives

La participation constituera indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024 à Meynes. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il changer pour les législatives ? Au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 83,29% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,59% au second tour, c'est-à-dire 1 507 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,7% au premier tour et seulement 49,17% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Meynes ? Quel député détrônera Pascale Bordes dans la 3ème circonscription du Gard ?