19:26 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Milly-la-Forêt ?

Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 17,88% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 4 bureaux de vote de Milly-la-Forêt en avril. Les reports des votes du PS et d'EELV ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,11% et 1,49% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 24,48% pour le bloc de gauche dans la commune.