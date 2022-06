Résultat de la législative à Montholon : en direct

19:22 - Pour la Nupes, les 13,63% de Mélenchon à Montholon font espérer

Les votants de Montholon avaient offert 13,63% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,5% et 1,01% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 18,14% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.