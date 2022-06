Résultat de la législative à Mouchamps : en direct

En direct

19:21 - Quel candidat vont choisir les électeurs de gauche à Mouchamps ? Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme à Mouchamps, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 13,73% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,11% et 1,95% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 20,79% à Mouchamps pour ce premier tour.

16:30 - À Mouchamps, des sondages aussi révélateurs ? Les dynamiques nationales des derniers jours se répéteront sans doute à Mouchamps dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité est tombée à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Mouchamps cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 40,84% des suffrages. En seconde position, remontait Marine Le Pen à 19,93%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,73% et Éric Zemmour à 5,4%. Emmanuel Macron arrivait à en revanche un peu moins de 28% des votants à l'échelle du pays, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et près de 22% pour Jean-Luc Mélenchon.

14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Mouchamps ? L'abstention constituera sans nul doute l'une des clés des élections législatives 2022 à Mouchamps. L'inflation, combinée avec les incertitudes engendrées par la guerre en Ukraine, sont par exemple susceptibles de faire baisser le pourcentage de participation à Mouchamps (85640). Il y a 2 mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 20,46% des personnes en âge de voter dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 21,03% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Mouchamps ? Les législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. Il y a cinq ans, au moment des législatives, le taux de participation s'était hissé à 53,62% au premier tour au sein de Mouchamps. La participation était de 42,95% au second round.