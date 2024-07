Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-de-Prinçay (85110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - À Saint-Germain-de-Prinçay, qui va raffler les voix de la gauche ? Une autre question qui enveloppe ces élections de 2024 est celle du résultat de la gauche après la création du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a récolté plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Le décompte de voix semble conséquent : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Germain-de-Prinçay, le binôme Front populaire a pour sa part glané 13,93% des votes dans la commune. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (+1 point).

20:58 - La fulgurante évolution du RN à Saint-Germain-de-Prinçay Le résultat des législatives au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été gagnés par le RN à l'échelle locale entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Quel que soit le résultat, une nouvelle page pourrait être tournée ce dimanche soir.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori ce dimanche ? Ce score du premier tour est évidemment à comparer avec ce qui a eu lieu en 2022. Avec 33,39% à Saint-Germain-de-Prinçay, le binôme LREM avait aussi été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme La République en Marche gagner le scrutin, avec 69,78%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 30,22%.

20:05 - Quel résultat dans les urnes à l'issue des législatives 2024 à Saint-Germain-de-Prinçay ? Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) a obtenu 53,6% des suffrages à Saint-Germain-de-Prinçay le 30 juin dernier, pour le premier round de l'élection législative. Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) et Nicolas Helary (Union de la gauche) suivaient en ramassant 31,05% et 13,93% des électeurs. C'est aussi Béatrice Bellamy qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Vendée, avec cette fois 38,74%, devant Marie-Christine Ebran avec 36,53% et Nicolas Helary avec 23,34%.

19:21 - À Saint-Germain-de-Prinçay, la participation du 1er tour surpasse celle des élections européennes Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette localité, il est également indispensable d'analyser les résultats des élections antérieures. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Saint-Germain-de-Prinçay était de 25,64%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Début juin, lors du scrutin européen, 43,97% des personnes habilitées à voter à Saint-Germain-de-Prinçay avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 45,42% lors des européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Saint-Germain-de-Prinçay, la participation était de 74,36% lors du 1er tour des élections législatives 2024 Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Saint-Germain-de-Prinçay, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Saint-Germain-de-Prinçay lors du premier tour des législatives 2024 était de 25,64%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 représentait 47,75% au premier tour et 52,34% au second tour. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 16,45% dans la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 18,04% au premier tour. Les études montrent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Germain-de-Prinçay ?

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Germain-de-Prinçay et leurs implications électorales Quel portrait faire de Saint-Germain-de-Prinçay, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 606 habitants répartis dans 715 logements, cette ville présente une densité de 62 hab/km². Ses 63 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 471 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 18,31% des résidents sont des enfants, et 25,37% ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 34,98% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 43,52% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 550,99 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. Saint-Germain-de-Prinçay incarne la vitalité et les valeurs d'un pays en mutation.