Résultat des législatives 2022 à Mouilleron-le-Captif

Le résultat des élections législatives 2022 à Mouilleron-le-Captif est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription de la Vendée

Le résultat de l'élection législative 2022 à Mouilleron-le-Captif est désormais publié. A l'occasion du premier round des élections législatives, les 4294 citoyens de Mouilleron-le-Captif enregistrés dans la 1ère circonscription de la Vendée ont opté pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Philippe Latombe a effectivement raflé 37% des votes. Lucie Etonno (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Laurent Caillaud (Les Républicains) recueillent 24% et 15% des suffrages. Reste encore à savoir si les habitants des 34 autres communes faisant partie de la 1ère circonscription de la Vendée voteront comme ceux de Mouilleron-le-Captif. Le taux d'abstention parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale s'établit à 49%, ce qui représente 2 117 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mouilleron-le-Captif Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,65% 37,19% Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,16% 24,30% Laurent Caillaud Les Républicains 16,95% 15,44% Lilas N'Dong Rassemblement National 16,21% 13,31% Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! 3,63% 2,75% Alain Bouyer Ecologistes 2,23% 2,56% Vincent Pilet Divers droite 1,83% 1,28% Jean-François Hee Droite souverainiste 1,47% 0,90% Gilles Robin Divers extrême gauche 1,16% 0,95% Arthur Dubois Ecologistes 0,84% 0,81% Aya Salama Divers gauche 0,47% 0,28% Etienne Dreyfus Divers gauche 0,40% 0,24% Participation au scrutin Circonscription Mouilleron-le-Captif Taux de participation 47,16% 50,70% Taux d'abstention 52,84% 49,30% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 2,53% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 0,51% Nombre de votants 55 950 2 177

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mouilleron-le-Captif sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Que vont décider les électeurs de gauche à Mouilleron-le-Captif ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Mouilleron-le-Captif, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait enregistré 13,33% des suffrages le 10 avril dernier sur place. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,07% et 2,39% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un total estimé à 21,79% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale". 16:30 - Que peuvent dire les grandes tendances des législatives 2022 pour Mouilleron-le-Captif ? Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place lors de la présidentielle en avril à Mouilleron-le-Captif avec 42,28% des suffrages, au 1er round. Marine Le Pen terminait deuxième à 17,16%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,33% et Yannick Jadot à 6,07%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront peut-être infléchir ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. 14:30 - L'abstention sera scrutée autant que les résultats des législatives 2022 à Mouilleron-le-Captif Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Mouilleron-le-Captif, qu'en sera-t-il de la participation ? L'inflation qui alourdit le budget des ménages, combinée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine, seraient capables de détourner l'attention des habitants de Mouilleron-le-Captif du vote. Il y a 2 mois, au second tour de la présidentielle, sur les 4 288 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,89% étaient restés chez eux. L'abstention était de 18,8% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Mouilleron-le-Captif en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour mémoire, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? A l'occasion des législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 56,17% au premier tour dans la commune à Mouilleron-le-Captif. La participation était de 48,58% pour le round numéro deux. 09:30 - Les électeurs de Mouilleron-le-Captif ont jusqu'à 18 heures pour voter C'est donc parti pour ces élections législatives ! À Mouilleron-le-Captif, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 12 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 4288 habitants de Mouilleron-le-Captif ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 5 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Mouilleron-le-Captif : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 42,28% des suffrages au premier tour à Mouilleron-le-Captif. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 17,16% et 13,33% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Mouilleron-le-Captif grâce à 71,48% des voix, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 28,52% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Les habitants de Mouilleron-le-Captif (85000) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Quel prétendant favoriseront-ils ?