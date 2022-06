Résultat des législatives à Nieppe - Election 2022 (59850) [PUBLIE]

12/06/22 23:05

Au fil des dernières consultations politiques, les 7 558 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, durant les législatives, sur les 6 296 personnes en âge de voter à Nieppe, 57,23% avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 52,54% pour le round numéro deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Nieppe, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées sur les prix du pétrole et du gaz sont notamment susceptibles de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Nieppe. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 26,83% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 28,79% au premier tour. En comparaison, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

Avec 29,98% des votes, au 1er round à Nieppe, Marine Le Pen avait atteint la première position à la dernière élection. Emmanuel Macron terminait deuxième à 29,73%, devant Jean-Luc Mélenchon à 15,89% et Éric Zemmour à 6,46%. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront sans doute bouleverser la donne lors des législatives à Nieppe dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,89% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 6 bureaux de vote de Nieppe il y a deux mois. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,97% et 1,39% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel de voix de 21,25% à Nieppe pour ces légilsatives.

Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 30,0% des suffrages au premier tour à Nieppe. La finaliste perdante de la dernière élection présidentielle avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 29,7% et 15,9% des votes. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en décrochant 52,2% des suffrages face à Marine Le Pen (47,8%). Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des législatives 2022 à Nieppe ( Nord ) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin 2022.