Résultat des législatives 2022 à Nomexy

Le résultat des élections législatives 2022 à Nomexy est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Vosges

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Nomexy. Ce résultat ne concerne pour l'instant que le vote de Nomexy. Les électeurs de 80 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Nomexy Stéphane Viry Les Républicains 37,21% 31,18% Emmie Moons Rassemblement National 20,50% 31,86% Jules Fetet Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 17,55% Anne-Sophie Monange Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,24% 8,86% Stéphane Perry Reconquête ! 3,38% 3,58% Mohamed Ait Ahmed Ecologistes 1,92% 2,90% Eric Duparcq Droite souverainiste 1,21% 1,19% Evelyne Abbot Divers extrême gauche 0,82% 1,19% Maxime Nicolazzi Divers extrême gauche 0,59% 1,02% Elisabetta Rossato Divers 0,31% 0,51% Ihsane Ajdir Divers 0,20% 0,17% Participation au scrutin Circonscription Nomexy Taux de participation 47,50% 38,58% Taux d'abstention 52,50% 61,42% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,66% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,67% Nombre de votants 36 465 601

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Nomexy sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Quel score pour le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon à Nomexy ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Nomexy, reste le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de gauche avait enregistré 15,25% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. Et c'est encore sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,09% et 2,06% au premier tour de la présidentielle. Soit un total probable de 20,4% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - Les études sondagières, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Nomexy ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Ces dynamiques des dernières heures s'appliqueront probablement sur le résultat des législatives à Nomexy ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 39,94% des votes, au 1er round à Nomexy cette fois, Marine Le Pen avait gagné la meilleure place à l'issue de la dernière élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 20,11%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 15,25% et Éric Zemmour à 4,58%. 14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des élections législatives à Nomexy À Nomexy, l'une des clés des législatives 2022 sera indéniablement l'abstention. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est de nature à détourner l'attention des citoyens de Nomexy (88440) de leur devoir civique. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 566 personnes en âge de voter au sein de la ville, 28,54% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 30,46% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention à Nomexy peut-elle encore augmenter aux élections législatives 2022 ? L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. A l'occasion des précédentes législatives, le taux d'abstention avait représenté 64,43% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Nomexy, à comparer avec une abstention de 60,36% au round deux. Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les infos clés des élections législatives à Nomexy La ville de Nomexy n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier les démarches des électeurs qui ont jusqu'à 18 heures pour participer au scrutin. 11 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Nomexy soit à peu près autant en moyenne que dans le reste du pays. Les résultats seront dévoilés à compter de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 à Nomexy : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants de Nomexy seront invités à contribuer à l'élection des membres de l'hémicycle le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 40% des suffrages au premier tour à Nomexy. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 20% et 15% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Nomexy avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui confiant 64% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 36% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'approprier un siège à l'hémicycle dans cette circonscription ?