Résultat des législatives à Notre-Dame-de-Monts : l'élection 2024 en direct

12:09 - Notre-Dame-de-Monts : retour sur la participation aux dernières élections législatives

Au fil des derniers rendez-vous électoraux, les 2 208 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes de début juin, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 40,8% des inscrits sur les listes électorales de Notre-Dame-de-Monts, contre une abstention de 40,61% lors du scrutin de 2019. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,72% au premier tour et seulement 46,82% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Notre-Dame-de-Monts ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle atteignait 18% à 12 h et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour.