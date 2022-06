En direct

19:37 - Que vont choisir les supporters de gauche à Notre-Dame-de-Monts ? Les électeurs de Notre-Dame-de-Monts avaient livré 13,08% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour la manche initiale de l'élection présidentielle 2022. Les reports des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,13% et 1,2% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 18,41% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Notre-Dame-de-Monts.

16:30 - Les sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Notre-Dame-de-Monts ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour l'audiovisuel public). Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. Ces mouvements des ultimes semaines auront probablement un écho à Notre-Dame-de-Monts ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or à la dernière élection présidentielle, à Notre-Dame-de-Monts, Emmanuel Macron obtenait la première position avec 32,24% des voix, devant Marine Le Pen à 25,82%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 13,08% et Éric Zemmour à 7,69%.

14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces législatives 2022 à Notre-Dame-de-Monts Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Notre-Dame-de-Monts, qu'en sera-t-il de l'abstention ? L'inflation pourrait entre autres tempérer l'importance du scrutin aux yeux des électeurs de Notre-Dame-de-Monts (85690). Il y a deux mois, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 200 personnes en âge de voter dans la localité, 79,41% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 80,86% au premier tour, soit 1 779 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des élections législatives 2022 à Notre-Dame-de-Monts ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette localité, il faut analyser les résultats des dernières consultations politiques. En 2017, lors des législatives, 44,65% des personnes en capacité de voter à Notre-Dame-de-Monts avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 39,27% pour le second tour. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012.