En direct

19:38 - Qui vont désigner les supporters de gauche à Notre-Dame-de-Riez ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Notre-Dame-de-Riez, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 12,04% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. N'oublions pas non plus les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,34% et 1,07% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un point de départ de 17,45% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" pour ces législatives à Notre-Dame-de-Riez.

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Notre-Dame-de-Riez ? À Notre-Dame-de-Riez, Emmanuel Macron avait pu se hisser à la meilleure place de la dernière présidentielle avec 29,19% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 28,58%, puis, avec 12,04%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,39%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de 27,85% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières heures infléchiront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN, pour sa part, a courru après les 20%.

14:30 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Notre-Dame-de-Riez À Notre-Dame-de-Riez, l'une des grandes inconnues de ces législatives sera indéniablement la participation. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie serait de nature à favoriser le pourcentage d'abstention à Notre-Dame-de-Riez (85270). Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 77,9% au sein de la ville, contre un taux de participation de 79,12% au premier tour, soit 1 345 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Notre-Dame-de-Riez en 2017 ? Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle représentait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 2 171 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 57,74% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Notre-Dame-de-Riez, contre une abstention de 49,0% au round deux.