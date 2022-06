En direct

19:58 - Quel résultat aux législatives de Plancher-Bas pour la coalition de gauche ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 16,85% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Plancher-Bas le dimanche 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,85% et 1,59% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc viser un total théorique de 21,29% à Plancher-Bas pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Plancher-Bas ? Marine Le Pen avait atteint la tête du vote lors de la présidentielle en avril à Plancher-Bas avec 41,16% des suffrages, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 16,85%, devançant Emmanuel Macron à 16,26% et Éric Zemmour à 7,88%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute transformer ce décor lors des législatives dans la cité, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%.

14:30 - L'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Plancher-Bas demeure l'abstention Le niveau d'abstention constituera immanquablement un critère déterminant du scrutin législatif 2022 à Plancher-Bas. La guerre entre la Russie et l'Ukraine et ses retombées sur l'économie mondiale sont notamment susceptibles de pousser les citoyens de Plancher-Bas à se désintéresser de l'élection. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 27,37% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 24,79% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Plancher-Bas ? Comment votent d'ordinaire les habitants de cette localité ? Durant les élections législatives de 2017, 1 615 personnes en capacité de participer à une élection à Plancher-Bas avaient pris part à l'élection au premier tour (soit 42,85%), à comparer avec un taux de participation de 37,59% pour le deuxième round. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012.