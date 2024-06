Résultat des législatives à Plomodiern : l'élection 2024 en direct

12:08 - Retour sur l'abstention lors des législatives à Plomodiern

L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. A l'occasion des dernières élections européennes, 1 942 personnes habilitées à voter à Plomodiern avaient pris part au scrutin (soit 59,58%), à comparer avec une participation de 54,00% pour les européennes de 2019. Pour rappel, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 57,86% au premier tour et seulement 57,13% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Plomodiern ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle se chiffrait à 18,43% à 12 heures et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.