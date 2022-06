Résultat de la législative à Prévessin-Moëns : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Prévessin-Moëns sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:12 - À Prévessin-Moëns, des sondages tout aussi justes qu'en France ? La majorité présidentielle a vu son score reculer à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les intentions de vote juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces indicateurs des derniers jours auront sans doute une résonnance à Prévessin-Moëns ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Avec 42,06% des votes exprimés, au 1er round à Prévessin-Moëns cette fois, Emmanuel Macron avait glané la meilleure place au dernier rendez-vous présidentiel. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 18,05%, surclassant Marine Le Pen à 10,16% et Éric Zemmour à 8,56%. 14:30 - À Prévessin-Moëns, le chiffre le plus attendu de ces élections législatives 2022 reste la participation À Prévessin-Moëns, l'une des clés des législatives sera indiscutablement l'ampleur de la participation. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur l'économie mondiale sont de nature à faire surtout gagner le pourcentage d'abstention à Prévessin-Moëns (01280). En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 74,42% dans la ville, contre un taux de participation de 76,95% au premier tour, soit 3 164 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Prévessin-Moëns aux législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des scrutins antérieurs. Pendant les élections législatives de 2017, parmi les 3 651 inscrits sur les listes électorales à Prévessin-Moëns, 46,32% s'étaient rendus dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 41,28% pour le deuxième round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2012. 09:30 - Les paramètres clés des législatives 2022 à Prévessin-Moëns Si vous êtes toujours indécis concernant les 12 impétrants au premier tour dans la circonscription de Prévessin-Moëns, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote ne seront verrouillés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultat des élections législatives 2022 à Prévessin-Moëns

Les élections législatives 2022 auront lieu à Prévessin-Moëns comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Karine Dubarry Reconquête ! Thierry Vergnas Droite souverainiste Olga Givernet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Ferte Divers Frédéric Franck Rassemblement National Christian Jolie Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Baude Les Républicains Jean-Loup Kastler Ecologistes Fulgence Kouassi Divers Cécile Maisonnette Divers extrême gauche Marine Morvan Lembert Ecologistes Frank Bisetti Divers centre

Législatives 2022 à Prévessin-Moëns : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 42% des voix au premier tour à Prévessin-Moëns, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 18% et 10% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Prévessin-Moëns avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 77% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 23% des voix. Les habitants de cette agglomération feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Prévessin-Moëns (Ain) ? Elles doivent se tenir les 12 et 19 juin prochains.