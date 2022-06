En direct

19:38 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Rives-d'Autise ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera un des enjeux de ces élections législatives 2022, à Rives-d'Autise comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 15,87% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,37% et 2,19% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 22,43% à Rives-d'Autise pour ces légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Rives-d'Autise ? Avec 33,12% des votes, à Rives-d'Autise, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,53%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,87% et Valérie Pécresse à 5,51%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les indicateurs nationaux des derniers jours viendront certainement chambouler la situation et donc le résultat des législatives à Rives-d'Autise au 1er tour, même s'il est impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or la majorité a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - Les chiffres de la participation peuvent-ils dépasser ceux de la présidentielle à Rives-d'Autise ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Rives-d'Autise, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre russo-ukrainienne et ses retombées sur les prix de l'essence et du gaz pourraient en effet détourner l'attention des électeurs de Rives-d'Autise du vote. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 79,55% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 80,67% au premier tour, soit 1 285 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.

11:30 - À Rives-d'Autise, le score de l'abstention aux élections législatives 2022 sera un élément décisif Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette ville ? Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 910 personnes en âge de voter à Rives-d'Autise, 52,64% étaient restées chez elles au premier tour, contre un taux d'abstention de 44,4% au dernier round.