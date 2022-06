Résultat des législatives à Ronchamp - Election 2022 (70250) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Ronchamp

Le résultat des élections législatives 2022 à Ronchamp est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Saône

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Le résultat de la législative 2022 à Ronchamp a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. Au soir du 1er tour des législatives, les habitants de Ronchamp inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône ont désigné la candidature Rassemblement National. A l'échelle de la commune, Emeric Salmon a engrangé 38% des voix. Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Christophe Lejeune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 24% et 19% des votes. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de cette circonscription législative dépendra des choix des électeurs des 231 autres communes qui la composent. Le niveau de l'abstention représente 55% des électeurs enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Saône.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Ronchamp Emeric Salmon Rassemblement National 32,98% 37,57% Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 18,90% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 23,96% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 8,44% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 5,29% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 1,12% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 3,37% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 1,35% Participation au scrutin Circonscription Ronchamp Taux de participation 50,80% 45,26% Taux d'abstention 49,20% 54,74% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 0,87% Nombre de votants 45 630 916

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ronchamp sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:39 - Que vont décider les supporters de gauche à Ronchamp ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Ronchamp, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 15,15% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,43% et 2,17% au premier tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 3,6% du côté de la gauche (score de Mélenchon exclu). 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Ronchamp ? À Ronchamp, Marine Le Pen achevait la course en première position de la dernière présidentielle avec 44,23% des voix au 1er tour, devant Emmanuel Macron à 15,42%, puis, avec 15,15%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 8,08%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières semaines viendront probablement chambouler ce tableau lors des législatives à Ronchamp dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%. 14:30 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2022 à Ronchamp À Ronchamp, l'un des critères principaux de ce scrutin législatif sera indéniablement le taux de participation. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,41% des électeurs de la ville, à comparer avec une abstention de 25,36% au premier tour. L'inflation pourrait entre autres de faire baisser la participation à Ronchamp (70250). 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les pourcentages de participation à Ronchamp ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas rendus dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Au cours des dernières années, les 2 771 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 57,82% au premier tour au niveau de Ronchamp, contre un taux d'abstention de 53,01% pour le second round. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures à Ronchamp L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Ronchamp et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la seule circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Législatives 2022 à Ronchamp : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives 2022 à Ronchamp ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 44% des voix au premier tour à Ronchamp, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 15% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Ronchamp avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 68% des votes. Emmanuel Macron avait obtenu 32% des votes.