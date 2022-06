Résultat de la législative à Saclas : 2e tour en direct

19/06/22 18:16

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saclas sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saclas. En direct 18:16 - Un premier résultat porteur pour le bloc LFI-PS-EELV à Saclas La réserve de voix du côté des électeurs de gauche avant ces législatives à Saclas s'élevait à 28,6%. L'équivalent du cumul des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les inscrits de Saclas ont pourtant concédé 28,29% de leurs suffrages aux Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés le dimanche 12 juin, pour la première étape de l'élection législative 2022. La Nupes avait ainsi terminé première. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée pour le 1er tour D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue du deuxième tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Il faut néanmoins prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Saclas. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a réuni 28,29% des votes dimanche 12 juin lors du 1er tour de la législative. La candidature Rassemblement National recueille 26,33% des votes. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) récupère 17,62% des votes. 13:30 - À Saclas, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? L'étude des scrutins passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Pendant les précédentes élections législatives, sur les 1212 inscrits sur les listes électorales à Saclas, 53,14% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 45,79% au dernier round. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des législatives, ce deuxième tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, au niveau national en 2017, l'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au deuxième round contre 44,6% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. 10:30 - Second tour des législatives 2022 à Saclas ce dimanche ! Une poignée de candidats s'opposent dans la circonscription de Saclas ce dimanche, pour le deuxième round des élections législatives 2022. Les 1169 habitants de la commune auront jusqu'à 20 heures pour aller dans le bureau de vote et se prononcer pour ce deuxième tour.

Résultats des législatives 2022 à Saclas - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saclas aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saclas - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saclas

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saclas Mathieu Hillaire (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 28,29% Nathalie Da Conceicao Carvalho (Ballotage) Rassemblement National 22,91% 26,33% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 17,62% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 10,14% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 4,80% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 4,98% Mama Sy Divers droite 2,64% 3,02% François Parolini Divers gauche 2,20% 0,36% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 1,25% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 1,60% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 1,60% Participation au scrutin Circonscription Saclas Taux de participation 47,68% 48,61% Taux d'abstention 52,32% 51,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,74% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,52% Nombre de votants 43 836 575

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Saclas. L'abstention atteint 51% des citoyens habilités à voter dans la commune au niveau de la 2ème circonscription de l'Essonne. Mathieu Hillaire a engrangé 28% des suffrages. Il arrive devant Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui ramassent respectivement 26% et 18% des votes. Le résultat final de l'élection législative au niveau de cette circonscription dépendra du comportement de vote des électeurs des 67 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Saclas : les enjeux

Comme partout dans le pays, les 1 856 votants de Saclas (91) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Pour quel candidat voteront-ils ? Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 32,2% des suffrages au premier tour à Saclas. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19,6% et 19,0% des suffrages. Le choix des habitants de Saclas était resté inchangé au second tour au profit de Marine Le Pen (56,5% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 43,5% des voix. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en première place du premier tour en avril dernier.