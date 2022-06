En direct

19:37 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Saclas ? Un des enjeux de ces législatives, en France comme à Saclas, reste le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat avait enregistré 18,99% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,58% et 2,12% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un total théorique de 25,69% pour la Nupes.

16:30 - À Saclas, des sondages aussi convaincants qu'en France ? Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national très proche, proche des 20%. Ces indications des dernières heures s'appliqueront probablement à Saclas ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 32,18% des votes exprimés, au premier tour à Saclas cette fois, Marine Le Pen avait atteint la première position lors de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 19,55%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,99% et Éric Zemmour à 7,6%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils surpasser ceux de la présidentielle à Saclas ? À Saclas, l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement l'abstention. La crainte d'une reprise du coronavirus serait de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Saclas. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 169 personnes en âge de voter au sein de la commune, 24,36% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,73% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives, quels seront les pourcentages d'abstention à Saclas ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'observer les résultats des dernières élections. Durant les législatives de 2017, le pourcentage de participation s'était hissé à 54,21% au premier tour dans la commune à Saclas, contre une participation de 46,86% pour le dernier round.