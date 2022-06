En direct

19:27 - Quel candidat vont adopter les électeurs de gauche à Saint-Christophe-du-Ligneron ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,9% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Saint-Christophe-du-Ligneron en avril. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 2,62% et 1,64% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne une réserve de voix de 4,26% à gauche de l'échiquier, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Saint-Christophe-du-Ligneron ? Le président-candidat avait obtenu 32,81% des voix à Saint-Christophe-du-Ligneron, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% dans toute la France. Marine Le Pen avait accumulé 30,71% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,9% (contre à un peu moins de 22%). Les indications nationales des ultimes semaines infléchiront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Saint-Christophe-du-Ligneron dimanche. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, juste en dessous des 20%.

14:30 - La participation reste le chiffre phare de ces élections législatives à Saint-Christophe-du-Ligneron À Saint-Christophe-du-Ligneron, l'une des clés de ces élections législatives sera indéniablement l'abstention. La perte de pouvoir d'achat serait notamment en mesure de faire baisser le pourcentage de participation à Saint-Christophe-du-Ligneron (85670). Lors du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,34% dans la localité, contre un taux d'abstention de 24,51% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Saint-Christophe-du-Ligneron en 2017 ? Les élections législatives mobilisent toujours moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Au fil des scrutins antérieurs, les 2 613 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. A l'occasion des précédentes législatives, parmi les 1 930 personnes en âge de voter à Saint-Christophe-du-Ligneron, 49,53% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 40,21% pour le deuxième round.