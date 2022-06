Résultat de la législative à Saint-Genis-Pouilly : en direct

17:09 - À Saint-Genis-Pouilly, des sondages aussi valables ?

Les indications nationales des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Genis-Pouilly ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point avant la fin de campagne (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier Ipsos), avec un Rassemblement national très proche, non loin des 20%. Or le président sortant avait obtenu 32,64% des voix à Saint-Genis-Pouilly, à l'issue de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait enregistré 14,49% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 28,46% (contre à un peu moins de 22%).