Résultat des législatives à Saint-Hilaire-de-Riez - Election 2022 (85270) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Saint-Hilaire-de-Riez. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 11739 électeurs votant dans la 3ème circonscription de la Vendée et habitant à Saint-Hilaire-de-Riez. Stéphane Buchou a réuni 36% des votes. Il devance Corinne Fillet (Rassemblement National) et Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 23% et 18% des voix. L'abstention atteint 48% des citoyens enregistrés dans les registres électoraux dans la commune pour la 3ème circonscription de la Vendée, ce qui représente 5 646 non-votants. Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la 3ème circonscription de la Vendée, 31 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription législative.