Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Hilaire-des-Loges, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait enregistré 20,67% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,51% et 1,33% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 26,51% à Saint-Hilaire-des-Loges pour ces légilsatives.

Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Saint-Hilaire-des-Loges. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place au dernier scrutin présidentiel à Saint-Hilaire-des-Loges avec 28,89% des votes, au premier round. Marine Le Pen terminait en deuxième position à 25,18%, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,67% et Jean Lassalle à 5,04%.

14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Saint-Hilaire-des-Loges

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Hilaire-des-Loges, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre aux portes de l'Europe ainsi que son impact sur les tarifs de l'essence et du gaz sont susceptibles de priver les isoloirs de leurs citoyens à Saint-Hilaire-des-Loges. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 418 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 17,76% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 18,12% au premier tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.