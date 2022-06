Résultat des législatives à Saint-Jean-de-Monts - Election 2022 (85160) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Saint-Jean-de-Monts

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Jean-de-Monts est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Vendée

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Saint-Jean-de-Monts a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a rassemblé le plus de suffrages parmi les citoyens de Saint-Jean-de-Monts inscrits dans la 3ème circonscription de la Vendée. A l'échelle de l'agglomération, Stéphane Buchou a collecté 41% des voix. Il précède Corinne Fillet (Rassemblement National) et Aurélien Mauger (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent dans l'ordre 23% et 16% des suffrages. L'issue finale de la législative à l'échelle de cette circonscription électorale dépendra de la conduite des électeurs des 31 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à se rendre aux urnes au sein de la commune pour la 3ème circonscription de la Vendée s'élève à 50%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Jean-de-Monts Stéphane Buchou Ensemble ! (Majorité présidentielle) 36,07% 40,52% Corinne Fillet Rassemblement National 21,39% 23,30% Aurélien Mauger Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,45% 15,71% Alain Blanchard Les Républicains 15,83% 12,10% Benjamin Andre Ecologistes 4,36% 3,79% Armelle Guénolé Droite souverainiste 2,05% 1,91% Jean-Baptiste Moreau Divers droite 1,72% 1,64% Philippe Festien Divers extrême gauche 1,13% 1,03% Participation au scrutin Circonscription Saint-Jean-de-Monts Taux de participation 49,93% 50,07% Taux d'abstention 50,07% 49,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,37% 1,40% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64% 0,92% Nombre de votants 67 532 4 561

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Jean-de-Monts sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:53 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Jean-de-Monts ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Saint-Jean-de-Monts, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 11,76% des suffrages il y a deux mois dans la commune. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,75% et 1,23% au 1er tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 16,74% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - À Saint-Jean-de-Monts, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Avec 35,95% des suffrages exprimés, au 1er tour à Saint-Jean-de-Monts, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place à la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen terminait deuxième à 25,63%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 11,76% et Éric Zemmour à 7,89%. Néanmoins, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront sans doute bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives à Saint-Jean-de-Monts. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - À Saint-Jean-de-Monts, le chiffre phare de ces élections législatives 2022 demeure la participation À Saint-Jean-de-Monts, l'un des facteurs clés de ces élections législatives 2022 sera le niveau de participation. Le conflit armé entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses conséquences sur les prix de l'essence et du gaz seraient de nature à détourner l'attention des citoyens de Saint-Jean-de-Monts du vote. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,0% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux d'abstention de 24,51% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Saint-Jean-de-Monts, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément déterminant Plus d'un électeur sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de l'Hexagone : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'analyse des résultats des scrutins précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Lors des dernières législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 55,68% au premier tour des votants de Saint-Jean-de-Monts. L'abstention était de 47,45% pour le second tour. 09:30 - Un peu plus de temps pour ces législatives à Saint-Jean-de-Monts Le scrutin est lancé depuis quelques heures à Saint-Jean-de-Monts et il reste encore du temps pour se lancer puisque l'unique bureau de vote de la cité sera ouvert jusqu'à 19 heures. Ce sont 8 prétendants qui sont candidats dans la circonscription qui couvre la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Législatives 2022 à Saint-Jean-de-Monts : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales votant à Saint-Jean-de-Monts (85) seront invités à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 36% des suffrages au premier tour à Saint-Jean-de-Monts, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et l'ex-député européen avaient obtenu 26% et 12% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Saint-Jean-de-Monts gratifié de 59% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 41% des votes. Les habitants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?