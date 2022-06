Résultat de la législative à Saint-Loup-sur-Semouse : 2e tour en direct

En direct

18:13 - La coalition LFI-PS-EELV était arrivée troisième à Saint-Loup-sur-Semouse dimanche dernier La proportion des électeurs de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon sera un des paramètres de ces élections législatives 2022 en France. L'Insoumis avait enregistré 22,17% des suffrages à Saint-Loup-sur-Semouse dimanche dernier. Ce premier résultat est toutefois à évaluer au regard des votes insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 24,91%, 2,03%, 1,8% et 2,18% en avril. Le bloc LFI-PS-EELV-PC partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 30,92% à Saint-Loup-sur-Semouse pour ce premier tour des législatives.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Loup-sur-Semouse ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales, comme par exemple à Saint-Loup-sur-Semouse. Dimanche 12 juin au soir du premier tour, les citoyens de Saint-Loup-sur-Semouse ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 33,5% des votes. Elle est suivie par les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui captent 26,43% et 22,17% des suffrages.

13:30 - À Saint-Loup-sur-Semouse, l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 demeure la participation Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut observer les résultats des précédents scrutins. Cinq ans auparavant, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention représentait 60,46% au niveau de Saint-Loup-sur-Semouse au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 57,39% au tour deux. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée au second tour des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 heures.