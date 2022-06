Résultat des législatives à Saint-Loup-sur-Semouse - Election 2022 (70800) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Loup-sur-Semouse est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de l' élection législative à Saint-Loup-sur-Semouse. Emeric Salmon a réuni 34% des voix au niveau de la commune. Il coiffe au poteau Christophe Lejeune (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 26% et 22% des suffrages. Les électeurs des 231 autres communes de cette circonscription voteront-ils comme ceux de Saint-Loup-sur-Semouse ? La participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Haute-Saône atteint 42%, ce qui représente 850 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Loup-sur-Semouse Emeric Salmon Rassemblement National 32,98% 33,50% Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 26,43% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 22,17% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 9,26% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 2,68% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 1,71% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 2,80% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 1,46% Participation au scrutin Circonscription Saint-Loup-sur-Semouse Taux de participation 50,80% 41,79% Taux d'abstention 49,20% 58,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 1,76% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 1,65% Nombre de votants 45 630 850

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Loup-sur-Semouse sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:32 - Quel résultat aux législatives de Saint-Loup-sur-Semouse pour la coalition de LFI avec ses alliés ? Les inscrits de Saint-Loup-sur-Semouse avaient donné 24,91% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour la manche initiale de l'élection présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,03% et 1,8% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 28,74% pour la Nupes dans la commune. 16:30 - À Saint-Loup-sur-Semouse, des sondages tout aussi parlants qu'en France ? Avec 33,08% des votes exprimés, à Saint-Loup-sur-Semouse, Marine Le Pen avait glané la tête du vote à la dernière élection à l'Elysée. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 24,91%, surclassant Emmanuel Macron à 21,68% et Éric Zemmour à 5,18%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront certainement transformer cette donne lors des législatives à Saint-Loup-sur-Semouse. Il faut se rappeler que la Nupes s'est approchée de la majorité dans les sondages ce vendredi soir (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Dans le même temps, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%. 14:30 - À Saint-Loup-sur-Semouse, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Saint-Loup-sur-Semouse ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des Français cumulée avec les craintes provoquées par la guerre en Ukraine seraient susceptibles de modifier les choix que feront les électeurs de Saint-Loup-sur-Semouse. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 32,41% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 33,4% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Saint-Loup-sur-Semouse ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des élections passées. En 2017, lors des élections législatives, sur les 2 152 personnes en âge de voter à Saint-Loup-sur-Semouse, 42,61% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec un taux de participation de 39,54% au dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne comme lors des législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. 09:30 - Les isloirs ferment leurs portes à 18 heures à Saint-Loup-sur-Semouse C'est donc parti pour ces législatives 2022 ! À Saint-Loup-sur-Semouse, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 8 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 2048 votants de Saint-Loup-sur-Semouse ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 2 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Législatives 2022 à Saint-Loup-sur-Semouse : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Saint-Loup-sur-Semouse (70) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme partout en France. Durant l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait obtenu 33% des votes au premier tour à Saint-Loup-sur-Semouse. La fille du fondateur du Front National avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 25% et 22% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Saint-Loup-sur-Semouse avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 52% des suffrages, laissant donc à Emmanuel Macron 48% des votes. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en pole position du premier tour en avril dernier.