Résultat de la législative à Saint-Martin-des-Noyers : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Martin-des-Noyers sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Martin-des-Noyers. En direct 18:13 - La coalition LFI-PS-EELV s'était placée sur la 3e marche à Saint-Martin-des-Noyers il y a sept jours La Nupes pouvait potentiellement viser 17,2% à Saint-Martin-des-Noyers avant ces légilsatives. Un chiffre correspondant à la somme des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Les électeurs de Saint-Martin-des-Noyers ont pourtant donné 16,04% de leurs suffrages à la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour la première manche des législatives. Ce qui tout de même avait permis à la Nupes de finir sur le podium. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des législatives à Saint-Martin-des-Noyers ? Dimanche 12 juin 2022 lors du premier tour, les citoyens de Saint-Martin-des-Noyers ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a bénéficié de 29,78% des votes. La candidature Les Républicains glane 26,01% des voix. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale ramasse 16,04% des voix. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le Rassemblement national pourrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - À Saint-Martin-des-Noyers, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2017, la participation aux élections législatives françaises représentait 42,64% au deuxième round et 55,4% en 2012, lors du deuxième tour de scrutin. Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les législatives, 57,44% des électeurs de Saint-Martin-des-Noyers avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 48,13% pour le second tour. 10:30 - Le résultat final des élections législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers sera dévoilé ce dimanche soir ! Bonjour et bienvenue dans ce live où nous suivrons les grandes étapes de cette 2e manche des législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice les postulants qualifiés dimanche dernier et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 2e tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Martin-des-Noyers aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste Philippe Latombe Ensemble ! (Majorité présidentielle) Lucie Etonno Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Martin-des-Noyers

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Vendée

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Martin-des-Noyers Philippe Latombe (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,65% 29,78% Lucie Etonno (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,16% 16,04% Laurent Caillaud Les Républicains 16,95% 26,01% Lilas N'Dong Rassemblement National 16,21% 15,36% Eric Mauvoisin-Delavaud Reconquête ! 3,63% 4,18% Alain Bouyer Ecologistes 2,23% 1,21% Vincent Pilet Divers droite 1,83% 3,77% Jean-François Hee Droite souverainiste 1,47% 0,94% Gilles Robin Divers extrême gauche 1,16% 1,48% Arthur Dubois Ecologistes 0,84% 0,67% Aya Salama Divers gauche 0,47% 0,27% Etienne Dreyfus Divers gauche 0,40% 0,27% Participation au scrutin Circonscription Saint-Martin-des-Noyers Taux de participation 47,16% 43,20% Taux d'abstention 52,84% 56,80% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,01% 4,31% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06% 1,52% Nombre de votants 55 950 788

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Saint-Martin-des-Noyers. Dans la 1ère circonscription de la Vendée, les 1824 habitants de Saint-Martin-des-Noyers ont pris parti pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux de participation atteint 43% des citoyens habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 1ère circonscription de la Vendée. Philippe Latombe a amassé 30% des suffrages dans la ville. Il devance Laurent Caillaud (Les Républicains) et Lucie Etonno (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 26% et 16% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Saint-Martin-des-Noyers. Les habitants de 34 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers : les enjeux