En direct

19:30 - Pour la gauche, les 11,39% de Jean-Luc Mélenchon à Saint-Martin-des-Noyers regardés de près Les inscrits de Saint-Martin-des-Noyers avaient apporté 11,39% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier tour de la présidentielle. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,38% et 1,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 16,17% à Saint-Martin-des-Noyers pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers ? A la dernière élection, à Saint-Martin-des-Noyers, Emmanuel Macron obtenait la tête du vote avec 39,38% des voix, devant Marine Le Pen à 25,35%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon à 11,39% et Valérie Pécresse à 5,88%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des derniers jours infléchiront peut-être ce paysage à Saint-Martin-des-Noyers au 1er tour. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, pour sa part, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers ? À Saint-Martin-des-Noyers, le taux de participation sera un facteur décisif de ces élections législatives 2022. La crainte d'un retour de la pandémie de coronavirus et ses répercussions en matière économique et sanitaire sont de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Saint-Martin-des-Noyers. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 21,57% des électeurs habilités dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 22,64% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors des législatives 2022 à Saint-Martin-des-Noyers ? Les législatives mobilisent toujours moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 2 465 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 51,87% des électeurs de Saint-Martin-des-Noyers avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 42,56% pour le round numéro deux.