Résultat de la législative à Saint-Sauveur : 2e tour en direct

19/06/22 18:37

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Saint-Sauveur sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Saint-Sauveur. En direct 18:37 - La coalition Mélenchon était arrivée en 3e position à Saint-Sauveur la semaine passée Les inscrits de Saint-Sauveur avaient accordé 14,69% de leurs votes à la Nouvelle union populaire écologique et sociale le 12 juin dernier, pour la première étape de la législative. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 11,98%, 2,29%, 1,96% et 2,61% le 10 avril. La coalition de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 18,84% à Saint-Sauveur pour ces légilsatives. 15:30 - Vers une victoire pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Saint-Sauveur ? Avec 32,34% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Saint-Sauveur dimanche 12 juin lors du 1er tour des législatives. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale recueillent 32,34% et 14,69% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés. 13:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quel sera la participation à Saint-Sauveur ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette commune. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 82,23% dans la commune, à comparer avec un taux de participation de 82,57% au premier tour, c'est-à-dire 957 personnes. La proclamation des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 53,84% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Sauveur avaient pris part au vote. 10:30 - Le 2ème tour des législatives 2022 est en cours à Saint-Sauveur Si vous peinez à cerner les impétrants finalistes de ce deuxième tour dans la circonscription de Saint-Sauveur, restez calme. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultats des législatives 2022 à Saint-Sauveur - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Saint-Sauveur aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) Emeric Salmon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Saint-Sauveur - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Saint-Sauveur

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sauveur Emeric Salmon (Ballotage) Rassemblement National 32,98% 32,34% Christophe Lejeune (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 32,34% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 14,69% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 11,22% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 3,80% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 1,65% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 2,15% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 1,82% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sauveur Taux de participation 50,80% 53,84% Taux d'abstention 49,20% 46,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,20% 1,58% Nombre de votants 45 630 631

Le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Sauveur est tombé. À Saint-Sauveur, les 1172 habitants inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône ont penché pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription législative s'élève à 54% (631 votants). Ce résultat ne concerne pour l'heure que les électeurs de Saint-Sauveur. Les électeurs de 231 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône. Au sein de la ville, Christophe Lejeune a enregistré 32% des votes. Il devance Emeric Salmon (Rassemblement National) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 32% et 15% des votes.

Législatives 2022 à Saint-Sauveur : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Saint-Sauveur (Haute-Saône) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Saint-Sauveur, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23% et 12% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Sauveur avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 58% des votes, laissant donc 42% des votes à Emmanuel Macron.