Résultat des législatives à Saint-Sauveur - Election 2022 (70300) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Le résultat des élections législatives 2022 à Saint-Sauveur est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Haute-Saône

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Saint-Sauveur. À Saint-Sauveur, les 1172 citoyens inscrits dans la 2ème circonscription de la Haute-Saône ont pris parti pour le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'échelle de la localité, Christophe Lejeune a rassemblé 32% des votes. Il devance Emeric Salmon (Rassemblement National) et Patrice Guerain (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui ramassent dans l'ordre 32% et 15% des suffrages. Attention : le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours évoluer si les électeurs des 231 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Saint-Sauveur. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune pour la 2ème circonscription de la Haute-Saône atteint 54% (soit 631 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Saint-Sauveur Emeric Salmon Rassemblement National 32,98% 32,34% Christophe Lejeune Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,69% 32,34% Patrice Guerain Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,79% 14,69% Corinne Coudereau Union des Démocrates et des Indépendants 9,82% 11,22% Maurice Monnier Reconquête ! 4,65% 3,80% Ludovic Buri Divers droite 2,51% 1,65% Isabelle Apro Divers extrême gauche 2,05% 2,15% Sophie Rochon Ecologistes 1,51% 1,82% Participation au scrutin Circonscription Saint-Sauveur Taux de participation 50,80% 53,84% Taux d'abstention 49,20% 46,16% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,96% 2,38% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21% 1,58% Nombre de votants 45 630 631

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Saint-Sauveur sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:58 - Pour la gauche, les 11,98% de Mélenchon à Saint-Sauveur scrutés Dans les 2 bureaux de vote de Saint-Sauveur, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les législatives. L'Insoumis avait cumulé 11,98% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,29% et 1,96% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 4,25% à gauche de l'échiquier (vote Mélenchon exclu). 16:30 - À Saint-Sauveur, des sondages aussi parlants ? Le chef de l'Etat avait obtenu 23,31% des voix à Saint-Sauveur, lors de la dernière présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du Front national avait enregistré 36,71% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 11,98% (contre 21,95%). Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement bouleverser la situation et donc le résultat des législatives dans la ville dimanche, même si on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le RN de Marine Le Pen, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - A la lumière de la récente présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à Saint-Sauveur ? Le taux de participation sera indéniablement l'un des facteurs principaux du scrutin législatif 2022 à Saint-Sauveur. La guerre en Ukraine ainsi que ses retombées sur les prix du gaz et du pétrole sont en mesure de relativiser l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Sauveur (70300). Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, 17,77% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 17,43% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - À Saint-Sauveur, les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives seront un élément fort Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté d'habitude les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins ? Lors des législatives de 2017, 49,73% des personnes aptes à participer à une élection à Saint-Sauveur avaient déserté les urnes au premier tour, contre un taux d'abstention de 44,42% au second round. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Saint-Sauveur pour ces législatives 2022 Cela fait déjà plusieurs heures qu'on vote à Saint-Sauveur et il y a encore de la marge pour se rendre à l'isoloir puisque les bureaux de vote de la cité sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 8 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un chiffre plutôt inférieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Saint-Sauveur : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs résidant à Saint-Sauveur (Haute-Saône) seront invités à contribuer aux législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils à même de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 37% des suffrages au premier tour à Saint-Sauveur, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président et l'ancien président du Parti de gauche avaient obtenu 23% et 12% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Saint-Sauveur avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui conférant 58% des votes, laissant donc 42% des votes à Emmanuel Macron.