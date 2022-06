Résultat des législatives à Sainte-Gemme-la-Plaine - Election 2022 (85400) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Sainte-Gemme-la-Plaine

Le résultat des élections législatives 2022 à Sainte-Gemme-la-Plaine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Vendée

Le résultat du premier round de l'élection législative 2022 à Sainte-Gemme-la-Plaine est à présent publié. Les 1548 citoyens de Sainte-Gemme-la-Plaine votant dans la 5ème circonscription de la Vendée ont pris parti pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du premier round des législatives 2022. Pierre Henriet a rassemblé 34% des votes dans la commune. Il coiffe au poteau Isabelle Magnin (Rassemblement National) et Thimothée Thibaud-Lalere (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent respectivement 24% et 17% des voix. Le résultat définitif de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription législative découlera du vote des électeurs des 88 autres communes qui lui sont rattachées. L'abstention s'élève à 51% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Vendée, ce qui représente 790 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Sainte-Gemme-la-Plaine Pierre Henriet Ensemble ! (Majorité présidentielle) 37,39% 33,60% Isabelle Magnin Rassemblement National 20,99% 23,89% Thimothée Thibaud-Lalere Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,12% 16,60% Yveline Thibaud Les Républicains 10,68% 14,84% Sandrine Delatre Reconquête ! 4,19% 3,51% Pierre Perroy Divers droite 2,08% 2,43% Béatrice Ruault Divers extrême gauche 1,81% 1,35% Jacqueline Legentilhomme Droite souverainiste 1,73% 2,70% Benjamin Debout Ecologistes 1,01% 1,08% Jordi Jimenez Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Sainte-Gemme-la-Plaine Taux de participation 50,17% 48,97% Taux d'abstention 49,83% 51,03% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,82% 1,06% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 1,19% Nombre de votants 42 195 758

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sainte-Gemme-la-Plaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:40 - Qui vont plebisciter les électeurs de gauche à Sainte-Gemme-la-Plaine ? Une des questions cruciales de ces élections législatives 2022, en France comme à Sainte-Gemme-la-Plaine, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le député de Marseille avait cumulé 13,49% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,63% et 1,52% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 18,64% à Sainte-Gemme-la-Plaine pour ces légilsatives. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Sainte-Gemme-la-Plaine ? Avec 31,87% des votes exprimés, au premier tour à Sainte-Gemme-la-Plaine, Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 27,99%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 13,49% et Valérie Pécresse à 6,16%. Pourtant, dans toute la France, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours boulverseront peut-être ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Sainte-Gemme-la-Plaine ? L'une des grandes inconnues des législatives sera la participation à Sainte-Gemme-la-Plaine. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les incertitudes liées à la situation géopolitique actuelle, pourraient potentiellement pousser les électeurs de Sainte-Gemme-la-Plaine à rester chez eux. Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,55% au niveau de la localité. L'abstention était de 20,58% au premier tour. En proportion, à l'échelle nationale, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - À Sainte-Gemme-la-Plaine, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément clé Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : la participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. L'analyse des résultats des scrutins antérieurs est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 50,29% des personnes en capacité de participer à une élection à Sainte-Gemme-la-Plaine avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 42,44% au second round. 09:30 - Les électeurs de Sainte-Gemme-la-Plaine ont jusqu'à 18 heures pour voter Pour ces nouvelles élections de 2022 à Sainte-Gemme-la-Plaine, les 2 bureaux de vote (de Mairie 1 à Salle des Fêtes - 2) ont ouvert leurs portes à 8 heures et se refermeront à 18 heures, pour débuter le dépouillement. Ce sont 10 candidats qui se présentent dans l'unique circonscription couvrant la ville, soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions en moyenne.

Législatives 2022 à Sainte-Gemme-la-Plaine : les enjeux

A l'occasion de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 31,9% des voix au premier tour à Sainte-Gemme-la-Plaine, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien troisième homme de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 28,0% et 13,5% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Sainte-Gemme-la-Plaine grâce à 56,1% des suffrages, abandonnant donc 43,9% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette ville pour obtenir une majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Les électeurs de Sainte-Gemme-la-Plaine (Vendée) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.