Résultat de la législative à Ségny : 2e tour en direct

18:01 - La Nupes s'était placée en 3e position à Ségny il y a sept jours Une des clés de ces législatives 2022, en France, sera le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. À Ségny, sa tête d'affiche avait cumulé 17,08% des suffrages il y a une semaine. Mais ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 17,0%, 7,15%, 1,64% et 0,35% il y a deux mois. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 26,14% à Ségny pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête à Ségny Grâce à 30,93% des voix, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Ségny le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Elle a précédé les candidats Les Républicains et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui décrochent 27,32% et 17,08% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 sièges.

13:30 - Un nouveau record d'abstention va-t-il être battu à Ségny lors des législatives 2022 ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il faut étudier les résultats des dernières élections. Cinq ans plus tôt, au moment des élections législatives, le taux d'abstention représentait 61,52% des votants de Ségny au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 51,74% au deuxième tour. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives représentait 42,64% au deuxième tour, six% de plus qu'au premier tour.