Résultat de la législative à Ségny : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Ségny dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 11:24

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Ségny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:24 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Ségny ? Ces élections législatives sont donc lancées ! À Ségny, il y a encore de la marge pour faire son choix parmi les 12 candidats qui se présentent pour devenir député (soit plus que dans le reste du pays en moyenne). Les 1198 électeurs de Ségny ont jusqu'à 18 heures pour voter. Et trouver son bureau de vote sera simple puisqu'il n'y en a qu'un dans la cité (Bureau unique).

Résultat des élections législatives 2022 à Ségny

Les élections législatives 2022 auront lieu à Ségny comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Ain

Tête de liste Liste Karine Dubarry Reconquête ! Thierry Vergnas Droite souverainiste Olga Givernet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Ferte Divers Frédéric Franck Rassemblement National Christian Jolie Nouvelle union populaire écologique et sociale Véronique Baude Les Républicains Jean-Loup Kastler Ecologistes Fulgence Kouassi Divers Cécile Maisonnette Divers extrême gauche Marine Morvan Lembert Ecologistes Frank Bisetti Divers centre

Législatives 2022 à Ségny : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 37% des votes au premier tour à Ségny. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 17% et 16% des suffrages. Le choix des administrés de Ségny était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (67% des suffrages), abandonnant ainsi 33% des votes à Marine Le Pen. Le président de la République sera-t-il capable d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée au vu des voix qu'il a reçues dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 139 votants de Ségny (01170) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Quel candidat favoriseront-ils ?