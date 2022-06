Résultat de la législative à Sergy : en direct

12/06/22 11:23

Les habitants de Sergy (01) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à contribuer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quel candidat iront-ils ? Le président français sera-t-il à même d'avoir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Pendant la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 35,1% des voix au premier tour à Sergy, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien président du "Parti de gauche" et la présidente du Rassemblement National avaient obtenu 16,9% et 16,0% des voix. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Sergy avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 70,6% des suffrages, abandonnant ainsi à Marine Le Pen 29,4% des suffrages.