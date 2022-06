Résultat de la législative à Toucy : 2e tour en direct

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Toucy sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Toucy. En direct 18:09 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche à Toucy dimanche dernier Les votants de Toucy avaient concédé 22,06% de leurs votes au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon il y a une semaine, pour l'étape initiale de l'élection législative 2022. Mais ce score est néanmoins à comparer avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,18%, 4,32%, 1,54% et 2,2% le 10 avril. La coalition LFI-PS-EELV-PC pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 24,24% à Toucy pour ce premier tour des législatives. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Toucy ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains garderaient entre 40 et 65 députés. Les chiffres à l'échelle nationale ont tendance à cacher des réalités complexes dans les territoires, comme par exemple à Toucy. La candidature Rassemblement National a accumulé 27,11% des suffrages dimanche 12 juin 2022 lors du 1er tour des élections législatives. La candidature Les Républicains reçoit 22,28% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 22,06% des votes. 13:30 - L'abstention sera étudiée autant que les résultats aux législatives 2022 à Toucy L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune. Cinq années plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 51,89% dans la commune de Toucy au premier tour. L'abstention était de 48,76% pour le tour deux. Le second tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises s'élevait à 57,36% au second round contre 44,6% au deuxième tour des législatives de 2012. 10:30 - Nouveau tour des élections législatives 2022 à Toucy ce dimanche ! Les résultats finaux des élections législatives 2022 à Toucy seront probablement proclamés assez rapidement après la fermeture des 2 bureaux de vote ce dimanche 19 juin 2022, la ville ne comptant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on connaîtra rapidement qui des candidats finalistes est élu pour l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

Résultats des législatives 2022 à Toucy - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Toucy aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de l'Yonne

Tête de liste Liste Florence Loury Nouvelle union populaire écologique et sociale Daniel Grenon Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Toucy - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Toucy

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de l'Yonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Toucy Florence Loury (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,25% 22,06% Daniel Grenon (Ballotage) Rassemblement National 23,92% 27,11% Guillaume Larrivé Les Républicains 22,61% 22,28% Victor Albrecht Ensemble ! (Majorité présidentielle) 19,50% 19,21% Paul Téqui Reconquête ! 4,76% 5,05% Elsa Guyot Ecologistes 1,66% 1,32% Yvonne Guyard Droite souverainiste 1,43% 1,65% Sylvie Manigaut Divers extrême gauche 0,94% 0,55% Jean-Charles Kermin Divers extrême gauche 0,93% 0,77% Participation au scrutin Circonscription Toucy Taux de participation 51,86% 50,05% Taux d'abstention 48,14% 49,95% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47% 1,08% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50% 0,43% Nombre de votants 39 290 925

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier round de l' élection législative à Toucy. Le candidat Rassemblement National arrache la première place chez les 1848 citoyens votant dans la 1ère circonscription de l'Yonne et résidant à Toucy. Le taux de participation parmi les citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour la 1ère circonscription de l'Yonne s'établit à 50%, ce qui représente 925 votants. Daniel Grenon a obtenu 27% des votes. Il précède Guillaume Larrivé (Les Républicains) et Florence Loury (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui décrochent 22% et 22% des votes. Reste encore à savoir si les citoyens des 87 autres communes rattachées à cette circonscription législative feront les mêmes choix que ceux de Toucy.

Législatives 2022 à Toucy : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les votants de Toucy seront incités à contribuer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? Au moment de la présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait décroché 33,09% des votes au premier tour à Toucy, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de "La République En Marche" et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,35% et 16,18% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Toucy avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième, lui confiant 53,67% des votes, laissant donc 46,33% des suffrages à Emmanuel Macron. Le Rassemblement National peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour en avril dernier.