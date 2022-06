En direct

19:26 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Toucy ? Ce que choisiront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche sera une des questions clés de ces législatives 2022, à Toucy comme dans toute la France. Le député de Marseille avait atteint 16,18% des suffrages le 10 avril dernier dans la cité. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 4,32% et 1,54% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel de voix de 22,04% à Toucy pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Toucy ? La majorité présidentielle est tombé tout près de du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines s'appliqueront sans doute à Toucy ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Avec 33,09% des votes exprimés, au 1er round à Toucy cette fois, Marine Le Pen avait obtenu la première position au dernier rendez-vous présidentiel. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 23,35%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 16,18% et Éric Zemmour à 7,17%. Pourtant, à l'échelle du pays, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait juste en dessous de 22%.

14:30 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2022 à Toucy À Toucy, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin législatif. La crainte d'une résurgence de la pandémie de covid ainsi que ses retombées sur l'économie française et la santé publique sont en mesure de faire baisser le taux de participation à Toucy (89130). Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 830 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 26,56% étaient restés chez eux. L'abstention était de 23,99% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - À Toucy quels étaient les chiffres de la participation à Toucy en 2017 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'observation des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette localité. Durant les dernières législatives, sur les 2 014 personnes en âge de voter à Toucy, 51,89% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 48,76% pour le dernier round.