Résultat de la législative à Uxegney : 2e tour en direct

19/06/22 18:15

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Uxegney sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Uxegney. En direct 18:15 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé en 3e position à Uxegney dimanche dernier La coalition de gauche pouvait potentiellement atteindre 21,52% à Uxegney avant ces légilsatives. C'est en effet l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon au premier tour à Uxegney. Son candidat a atteint 16,57% des suffrages il y a une semaine sur place. La Nupes avait ainsi terminé . 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Rassemblement National à Uxegney ? D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des caractéristiques locales. La candidature Les Républicains a raflé 40,46% des suffrages à l'occasion du premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent respectivement 21,29% et 16,57% des voix. 13:30 - Au moment des résultats des législatives, quel sera l'abstention à Uxegney ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. En avril 2022, lors du deuxième tour de la présidentielle, 79,34% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,75% au premier tour, ce qui représentait 1544 personnes. Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Le week-end dernier, 47,89% des inscrits sur les listes électorales d'Uxegney avaient déserté les urnes. 10:30 - 2e tour des élections législatives 2022 à Uxegney ! Bonjour et bienvenue sur cette page où nous suivrons les jalons de ce 2e volet d'élections législatives à Uxegney, jusqu'à ce que les résultats soient dévoilés. Les qualifiés dans l'unique circonscription de la ville doivent être définitivement départagés ce soir. Et les électeurs ont jusqu'à 19 heures pour choisir leur député ce dimanche dans l'unique bureau de vote de la commune.

Résultats des législatives 2022 à Uxegney - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Uxegney aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription des Vosges

Tête de liste Liste Emmie Moons Rassemblement National Stéphane Viry Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Uxegney - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Uxegney

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription des Vosges

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Uxegney Stéphane Viry (Ballotage) Les Républicains 37,21% 40,46% Emmie Moons (Ballotage) Rassemblement National 20,51% 21,29% Jules Fetet Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 16,57% Anne-Sophie Monange Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,24% 14,96% Stéphane Perry Reconquête ! 3,38% 3,11% Mohamed Ait Ahmed Ecologistes 1,92% 1,81% Eric Duparcq Droite souverainiste 1,21% 1,00% Evelyne Abbot Divers extrême gauche 0,82% 0,30% Maxime Nicolazzi Divers extrême gauche 0,59% 0,20% Elisabetta Rossato Divers 0,31% 0,30% Ihsane Ajdir Divers 0,20% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Uxegney Taux de participation 47,50% 52,11% Taux d'abstention 52,50% 47,89% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,58% 0,39% Nombre de votants 36 464 1 013

Le résultat de l'élection législative à Uxegney est connu. À Uxegney, les 1944 citoyens inscrits dans la 1ère circonscription des Vosges se sont prononcés pour le candidat Les Républicains. Le taux de participation parmi les électeurs autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative s'élève à 52%. L'issue finale de la législative à l'échelle de la 1ère circonscription des Vosges découlera des choix des électeurs des 80 autres communes qui lui sont rattachées. Stéphane Viry a recueilli 40% des votes. Emmie Moons (Rassemblement National) et Jules Fetet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) le suivent avec dans l'ordre 21% et 17% des suffrages.

Législatives 2022 à Uxegney : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Uxegney seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français. Vers quelle candidature iront-ils ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 32,58% des suffrages au premier tour à Uxegney, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et celui qui fit office de 3e homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29,47% et 14,11% des suffrages. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 52,13% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47,87% des votes. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils en mesure de s'emparer d'un siège à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ?