Résultat de la législative à Valserhône : en direct

En direct

18:47 - Quel résultat à Valserhône pour la coalition de gauche ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les chiffres de Valserhône. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,54% et 1,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 33,67% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale" dans la commune.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Valserhône ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé très près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces indications des ultimes semaines s'appliqueront sans doute à Valserhône. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Avec 27,35% des votes exprimés, au 1er round à Valserhône cette fois, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la tête du vote à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 23,69%, surclassant Emmanuel Macron à 21,32% et Éric Zemmour à 7,86%.

14:30 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Valserhône Le niveau d'abstention sera indiscutablement un critère déterminant de ces législatives à Valserhône. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 34,86% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 30,66% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières seraient par exemple en mesure d'impacter la stratégie de vote des habitants de Valserhône (01200).

11:30 - La participation à Valserhône peut-elle encore descendre aux législatives ? Comment ont voté ordinairement les habitants de cette agglomération lors des élections précédentes ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, le taux de participation avait représenté 39,05% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Valserhône, à comparer avec une participation de 31,4% pour le second round. Les législatives mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h.