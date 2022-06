Résultat de la législative à Vert-le-Grand : 2e tour en direct

19/06/22 18:14

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vert-le-Grand sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vert-le-Grand. En direct 18:14 - La nuance Mélenchon s'était placée troisième à Vert-le-Grand la semaine passée Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. À Vert-le-Grand, son candidat avait atteint 19,24% des suffrages lors du premier tour. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 17,11%, 4,56%, 1,29% et 3,04% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc potentiellement atteindre 26% à Vert-le-Grand pour ces légilsatives. 15:30 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Vert-le-Grand ? D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faut cependant prendre en compte les habitudes locales, comme à Vert-le-Grand. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a obtenu 22,78% des voix au soir du 1er round de la législative dimanche 12 juin 2022. La candidature Rassemblement National recueille 22,41% des suffrages. Enfin, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale récupère 19,24% des voix. 13:30 - À Vert-le-Grand, l'enjeu majeur de ces législatives 2022 reste l'abstention Le second tour d'élection de ce 19 juin pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Le week-end dernier, 48,79% des inscrits sur les listes électorales de Vert-le-Grand s'étaient rendus dans l'isoloir. L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation représentait 74,57% des électeurs de la ville. La participation était de 78,18% au premier tour, c'est-à-dire 1358 personnes. 10:30 - On peut voter jusqu'à 20 heures pour ces législatives 2022 Une poignée de candidats veulent rejoindre l'Assemblée dans la seule circonscription de Vert-le-Grand ce 19 juin, pour le 2e tour des élections législatives 2022. Les 1737 électeurs de la ville auront jusqu'à 20 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et se prononcer pour ce deuxième tour de piste.

Résultats des législatives 2022 à Vert-le-Grand - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vert-le-Grand aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Vert-le-Grand - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vert-le-Grand

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vert-le-Grand Mathieu Hillaire (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 19,24% Nathalie Da Conceicao Carvalho (Ballotage) Rassemblement National 22,91% 22,41% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 22,78% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 15,59% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 9,14% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 4,87% Mama Sy Divers droite 2,64% 2,31% François Parolini Divers gauche 2,20% 0,49% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 1,34% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 1,22% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Vert-le-Grand Taux de participation 47,68% 48,79% Taux d'abstention 52,32% 51,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 2,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,24% Nombre de votants 43 836 845

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de la législative à Vert-le-Grand. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrache la première position chez les 1732 citoyens votant dans la 2ème circonscription de l'Essonne et demeurant à Vert-le-Grand. Le niveau de la participation représente 49% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Essonne, ce qui représente 845 votants. Les électeurs des 67 autres communes composant cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de Vert-le-Grand ? Naïma Sifer a collecté 23% des suffrages à l'échelle de la localité. Elle devance Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) et Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 22% et 19% des suffrages.

Législatives 2022 à Vert-le-Grand : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Vert-le-Grand (Essonne) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26% des suffrages au premier tour à Vert-le-Grand. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 17% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 53% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?