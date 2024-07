Résultat des législatives 2024 à Leudeville (91630) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Sur quel candidat vont se rabattre les supporters de la Nupes à Leudeville ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, l'ensemble a obtenu 28,06% des voix au niveau du pays soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,4% des suffrages à Leudeville. Une progression en comparaison des 20,95% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Quelle performance pour le RN au 2e tour à Leudeville ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Quand on analyse la progression du RN qui émerge des dernières élections à l'échelle nationale, soit 15 points de plus pour les candidats du parti entre les deux élections, le chemin parcouru semble déjà long. La part de suffrages grattés par le mouvement à Leudeville s'élève par ailleurs à 15 points en 2 ans. De quoi acter une implantation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux législatives 2024 à Leudeville ? Le nombre de bulletins de la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu pour le second tour de ces législatives 2024 à l'échelle locale. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois des chances de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Leudeville, le RN finissait en revanche à la deuxième place sur le podium, 24,19% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 27,09% pour Alexis Izard (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (60,67%). Alexis Izard remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le Rassemblement national en pôle position des législatives à Leudeville Selon les projections finales dévoilées à la fin de la campagne, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti devrait rafler pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République garderaient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Stefan Milosevic (Rassemblement National) a obtenu 39,36% des votes à Leudeville dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour des élections législatives. Alexis Izard (Majorité présidentielle) recueillait 31,72%. Steevy Gustave (Union de la gauche) glanait 21,4% des électeurs. Stefan Milosevic était aussi en tête dans la 3ème circonscription de l'Essonne dans son ensemble, avec cette fois 33,01%, devant Steevy Gustave avec 30,91% et Alexis Izard avec 29,9%.

19:21 - Participation à Leudeville : un sursaut par rapport au scrutin européen En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des dernières élections ? En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au premier tour des élections législatives 2024 à Leudeville s'est renforcée, parvenant à 75,26%. Au moment du précédent scrutin européen, le taux de participation s'était effectivement hissé à 60,61% des inscrits sur les listes électorales de Leudeville (91), à comparer avec une participation de 59,48% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle atteignait 25,90% à 12 h et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - À Leudeville, la participation était de 75,26% lors du premier tour des législatives À Leudeville, l'un des critères importants des élections législatives 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des élections législatives 2024 a atteint 24,74%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,9% au premier tour et 47,65% au second tour. Il y a 2 ans, pour le second tour de l'élection présidentielle, 18,77% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 14,54% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent la plupart du temps moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Leudeville ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Leudeville aux législatives Devant le bureau de vote de Leudeville, les citoyens se regroupent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec une population de 1 559 habitants répartis dans 618 logements, cette commune présente une densité de 184 hab/km². Avec 79 entreprises, Leudeville permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 20,23% des résidents sont des enfants, et 21,39% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,0% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 35,33% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 65,05 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Leudeville, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de la France.