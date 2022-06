Résultat des législatives à Vert-le-Grand - Election 2022 (91810) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Vert-le-Grand

Le résultat des élections législatives 2022 à Vert-le-Grand est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Le résultat de l'élection législative 2022 à Vert-le-Grand a été proclamé par le ministère de l'Intérieur. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première position chez les électeurs votant dans la 2ème circonscription de l'Essonne et habitant à Vert-le-Grand. Reste encore à savoir si les habitants des 67 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de l'Essonne feront les mêmes choix que ceux de Vert-le-Grand. Naïma Sifer a recueilli 23% des voix au niveau de la commune. Elle est suivie par Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) et Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 22% et 19% des votes. L'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription s'établit à 51%, ce qui représente 887 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vert-le-Grand Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 19,24% Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National 22,91% 22,41% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 22,78% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 15,59% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 9,14% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 4,87% Mama Sy Divers droite 2,64% 2,31% François Parolini Divers gauche 2,20% 0,49% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 1,34% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 1,22% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 0,61% Participation au scrutin Circonscription Vert-le-Grand Taux de participation 47,68% 48,79% Taux d'abstention 52,32% 51,21% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 2,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,24% Nombre de votants 43 837 845

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vert-le-Grand sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:34 - Quel résultat à Vert-le-Grand pour le bloc de gauche ? Les habitants de Vert-le-Grand avaient accordé 17,11% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le premier tour de la présidentielle. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 4,56% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 5,85% à gauche, et donc 22,96 en comptant le vote Mélenchon. 16:30 - Les enquêtes des sondeurs, un signe pour le résultat des législatives 2022 à Vert-le-Grand ? A l'issue du dernier vote, à Vert-le-Grand, Marine Le Pen avait pu se hisser à la première position au premier round de l'élection avec 25,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,11%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 17,11% et Éric Zemmour, quatrième à 10,72%. Les mouvements nationaux des derniers jours viendront peut-être chambouler ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. 14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à Vert-le-Grand demeure l'abstention L'abstention sera indiscutablement l'une des clés des législatives 2022 à Vert-le-Grand. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 737 personnes en âge de voter au sein de la ville, 74,57% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 78,18% au premier tour, soit 1 358 personnes. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine seraient de nature à avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Vert-le-Grand. 11:30 - A l'annonce des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Vert-le-Grand ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Il y a cinq ans, pendant les législatives, le pourcentage de participation avait représenté 53,0% au premier tour dans la commune à Vert-le-Grand. La participation était de 43,13% au dernier round. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, le pourcentage de participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, moins qu'en 2012. 09:30 - Cent vingt minutes de plus pour voter à Vert-le-Grand 11 candidats ont voulu se faire élire dans la circonscription de Vert-le-Grand ce dimanche 12 juin, pour le 1er tour des législatives 2022. Un nombre de candidatures dans la moyenne du reste du pays. Et les 1737 votants de la cité auront jusqu'à 20 heures pour aller dans les 2 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de ce premier tour.

Législatives 2022 à Vert-le-Grand : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Vert-le-Grand (Essonne) ? Elles se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 26% des suffrages au premier tour à Vert-le-Grand. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 17% des votes. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 53% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 47% des votes. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ?