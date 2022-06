Résultat de la législative au Coudray-Montceaux : en direct

En direct

19:25 - Qui vont désigner les électeurs de gauche au Coudray-Montceaux ? Un des paramètres clés de ces élections législatives, en France comme au Coudray-Montceaux, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. L'Insoumis avait obtenu 24,72% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,29% et 0,41% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 28,42% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives au Coudray-Montceaux.

16:30 - Les études sondagières, un révélateur pour le résultat des législatives 2022 au Coudray-Montceaux ? A la dernière présidentielle, au Coudray-Montceaux, Emmanuel Macron avait fini la course en première position avec 26,74% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,72%. Suivaient Marine Le Pen avec 23,78% et Éric Zemmour à 8,64%. Par contre dans l'ensemble du pays, Emmanuel Macron achevait ce premier round avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les indications nationales des derniers jours infléchiront probablement cette donne au Coudray-Montceaux ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), devant un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%.

14:30 - Au Coudray-Montceaux, quel impact aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 ? Au Coudray-Montceaux, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'ampleur de la participation. La perte de pouvoir d'achat est de nature à impacter le pourcentage de participation au Coudray-Montceaux. Il y a 2 mois, lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 3 142 personnes en âge de voter dans la ville, 26,52% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 21,04% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - Quel était le score de l'abstention au Coudray-Montceaux en 2017 ? Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections précédentes. A l'occasion des dernières législatives, le taux d'abstention avait atteint 61,26% au premier tour au sein du Coudray-Montceaux, à comparer avec un taux d'abstention de 54,68% pour le dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.