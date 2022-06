Résultat des législatives au Mérévillois - Election 2022 (91660) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 au Mérévillois

Le résultat des élections législatives 2022 au Mérévillois est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 2ème circonscription de l'Essonne

Le résultat du premier tour de l' élection législative au Mérévillois est officiel. La candidature Rassemblement National arrache la première place chez les 2623 citoyens de la 2ème circonscription de l'Essonne demeurant au Mérévillois. Nathalie Da Conceicao Carvalho a recueilli 28% des suffrages. Elle ressort devant Mathieu Hillaire (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Naïma Sifer (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui décrochent respectivement 24% et 21% des suffrages. Reste encore à déterminer si les habitants des 67 autres communes faisant partie de la 2ème circonscription de l'Essonne voteront comme ceux du Mérévillois. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à voter dans la commune au niveau de cette circonscription s'établit à 54%, ce qui représente 1 413 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Le Mérévillois Mathieu Hillaire Nouvelle union populaire écologique et sociale 24,66% 23,62% Nathalie Da Conceicao Carvalho Rassemblement National 22,91% 27,53% Naïma Sifer Ensemble ! (Majorité présidentielle) 20,61% 20,65% Jean-Philippe Dugoin-Clement Union des Démocrates et des Indépendants 14,62% 12,32% Eveline Bryon Reconquête ! 5,14% 4,50% Antonin Morelle Divers droite 3,45% 3,31% Mama Sy Divers droite 2,64% 3,14% François Parolini Divers gauche 2,20% 0,68% Pascal Lemaire Ecologistes 1,83% 1,61% Vincent Bielak Droite souverainiste 0,97% 1,36% Mathilde Phan Hieu Divers extrême gauche 0,97% 1,27% Participation au scrutin Circonscription Le Mérévillois Taux de participation 47,68% 46,13% Taux d'abstention 52,32% 53,87% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48% 1,82% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,91% Nombre de votants 43 837 1 210

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 du Mérévillois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:30 - Quel résultat au Mérévillois pour la coalition LFI-PS-EELV ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des questions clés de ces élections législatives 2022, au Mérévillois comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 20,06% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,75% et 1,33% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement obtenir 26,14% au Mérévillois pour ces élections légilsatives. 16:30 - Que montrent les grandes tendances des législatives 2022 pour Le Mérévillois ? Au Mérévillois, Marine Le Pen obtenait la meilleure place de l'élection présidentielle 2022 avec 28,5% des voix, devant Emmanuel Macron à 21,61%, puis, avec 20,06%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,42%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un résultat de un peu moins de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront sans doute bouleverser cette donne au Mérévillois au 1er tour. Or la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. 14:30 - A la lumière de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives au Mérévillois ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives au Mérévillois, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à éloigner les citoyens du Mérévillois des bureaux de vote. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 30,03% dans la commune, contre une abstention de 26,36% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le pourcentage de la participation au Mérévillois en 2017 ? Au cours des scrutins antérieurs, les 3 355 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des législatives de 2017, sur les 2 417 personnes en âge de voter au Mérévillois, 59,5% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour. L'abstention était de 52,09% pour le round numéro deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - Deux heures de plus pour faire son devoir au Mérévillois La commune du Mérévillois ne compte qu'une seule circonscription législative, ce qui va simplifier le vote des électeurs qui ont jusqu'à 20 heures pour se prononcer. Un sursis de deux heures permis par décision du préfet, pour pousser le plus grand nombre à participer. 11 candidats se présentent pour cette élection législative au Mérévillois soit à peu près autant que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ci-dessus.

Législatives 2022 au Mérévillois : les enjeux

Comme partout dans le pays, les votants du Mérévillois (91660) seront amenés à contribuer aux résultats des législatives les 12 et 19 juin 2022. Pour quel prétendant voteront-ils ? En tête du premier tour de la présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils capables de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Au moment de la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait récolté 28,5% des votes au premier tour au Mérévillois. La fille du fondateur du Front National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 21,6% et 20,1% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle du Mérévillois grâce à 50,0% des voix, abandonnant donc 50,0% des votes à Emmanuel Macron.