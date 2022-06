En direct

18:53 - Quel résultat pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés au Poiré-sur-Vie ? Les inscrits du Poiré-sur-Vie avaient livré 13,27% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de l'élection présidentielle 2022. Les conversions des suffrages écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,9% et 1,55% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un potentiel de 20,72% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés dans la commune.

16:30 - Au Poiré-sur-Vie, des sondages aussi valables ? Les mouvements nationaux des derniers jours se répéteront probablement au Poiré-sur-Vie dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or le président avait obtenu 41,8% des voix au Poiré-sur-Vie, à la dernière élection à la présidence de la République contre 27,85% en France. La candidate du FN avait accumulé 20,24% des suffrages contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 13,27% (contre 22%).

14:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 au Poiré-sur-Vie ? Au Poiré-sur-Vie, le taux d'abstention constituera indiscutablement un facteur essentiel des législatives. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a deux mois, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,39% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 18,08% au premier tour. La hausse des prix de l'essence qui plombe les finances des ménages pourrait de faire baisser la participation au Poiré-sur-Vie.

11:30 - Au Poiré-sur-Vie, la participation peut-elle encore baisser à l'occasion des législatives 2022 ? L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, sur les 5 968 personnes en âge de voter au Poiré-sur-Vie, 55,51% avaient participé au vote au premier tour. La participation était de 46,03% au deuxième round. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.