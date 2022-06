Résultat des législatives aux Forges - Election 2022 (88390) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 aux Forges

Le résultat des élections législatives 2022 aux Forges est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Vosges

Le résultat de l'élection législative 2022 aux Forges a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Le candidat Les Républicains décroche la première position chez les citoyens de la 1ère circonscription des Vosges habitant aux Forges. Attention : le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut encore évoluer si les électeurs des 80 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux des Forges. Dans la ville, Stéphane Viry a accumulé 43% des votes. Il est suivi par Jules Fetet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Anne-Sophie Monange (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui reçoivent 19% et 16% des suffrages. Le taux de participation atteint 56% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune au niveau de la 1ère circonscription des Vosges, ce qui représente 889 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Les Forges Stéphane Viry Les Républicains 37,21% 43,14% Emmie Moons Rassemblement National 20,50% 15,80% Jules Fetet Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,62% 18,92% Anne-Sophie Monange Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,24% 16,38% Stéphane Perry Reconquête ! 3,38% 1,61% Mohamed Ait Ahmed Ecologistes 1,92% 1,50% Eric Duparcq Droite souverainiste 1,21% 1,15% Evelyne Abbot Divers extrême gauche 0,82% 0,35% Maxime Nicolazzi Divers extrême gauche 0,59% 0,81% Elisabetta Rossato Divers 0,31% 0,23% Ihsane Ajdir Divers 0,20% 0,12% Participation au scrutin Circonscription Les Forges Taux de participation 47,50% 55,56% Taux d'abstention 52,50% 44,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62% 0,56% Nombre de votants 36 465 889

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 des Forges sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:45 - Qui vont retenir les supporters de gauche aux Forges ? Dans les 2 bureaux de vote des Forges, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 16,55% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,44% et 1,68% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 7,12% à gauche de l'échiquier (en plus du vote Mélenchon). 16:30 - Les sondages ont-ils du sens pour les législatives 2022 aux Forges ? La majorité LREM-Ensemble est tombé à un trait de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines se répercuteront certainement sur les législatives aux Forges. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. A l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, aux Forges, Emmanuel Macron se hissait à la meilleure place avec 34,05% des voix, devant Marine Le Pen à 26,14%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 16,55% et Yannick Jadot à 5,44%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives aux Forges reste la participation La participation constituera immanquablement l'une des clés du scrutin législatif aux Forges. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 597 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,85% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 19,6% au premier tour. Les jeunes générations expriment généralement un désintérêt pour les élections nationales, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ? 11:30 - L'abstention aux législatives 2022 aux Forges va-t-elle faire moins bien qu'en 2017 ? Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'observation des résultats des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En 2017, durant les législatives, 47,99% des électeurs des Forges avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 41,55% au second round. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 18 heures aux Forges Les résultats des élections législatives 2022 aux Forges vont être proclamés dans la foulée de la fermeture des 2 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été repoussée, et on découvrira rapidement qui des 11 candidats aura son ticket pour le deuxième tour.

Législatives 2022 aux Forges : les enjeux

Les habitants des Forges (Vosges) reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront invités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle qui aura lieu les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 34.1% des votes au premier tour aux Forges, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 26.1% et 16.6% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle des Forges grâce à 58.8% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 41.2% des suffrages.