19:50 - Que vont décider les électeurs de gauche à Angerville ? La Nupes, qui a déjà éclaté malgré son coup d'éclat lors des dernières élections législatives, va-t-elle voir son résultat se tourner vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche lors de ces nouvelles élections ? La manne apparaît comme conséquente. Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Angerville, le binôme Nupes avait en effet obtenu 22,76% des votes dans la localité. Un chiffre à compléter avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Aux européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 6,58% à Angerville. Mais la gauche vise bien mieux à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut virtuellement se situer à 25% cette fois, en cumulant les suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - 10 points grappillés en 5 ans par le RN à Angerville Difficile d'y voir clair dans l'ensemble de ces données. Mais des tendances émergent… L'avancée du RN, qui se chiffre déjà à 10 points à Angerville entre son résultat des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir avancé plus vite à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera à près de 36% ou plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le 9 juin, la piqure de rappel du Rassemblement national à Angerville Le résultat des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les têtes. 45,23% des suffrages sont en effet tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections européennes à Angerville, devant Manon Aubry à 16,28% et Valérie Hayer à 9,29%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 550 habitants d'Angerville passés par les isoloirs.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Angerville au premier tour de la dernière présidentielle Le choix du locataire de l'Elysée est incontestablement la principale clé pour juger une préférence politique locale. Marine Le Pen avait fini en tête avec 32,41% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat de 2022 à Angerville. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 26,67% et Emmanuel Macron troisième avec 18,93%. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 6,08% des suffrages pour sa part. Au second tour deux semaines plus tard, c'est aussi la patronne de l'ancien Front national qui gagnait à Angerville avec 55,11%, devant Emmanuel Macron à 44,89%.

12:32 - Le Rassemblement national en pôle position au premier tour des législatives 2022 à Angerville Le résultat du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour cette législative 2024. Lors des législatives 2022, le RN parvenait à tirer son épingle du jeu à Angerville. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui se classait en pôle position au premier tour avec 28,61% dans la commune, partie intégrante de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 53,98%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,02%.

11:02 - Le poids démographique et économique d'Angerville aux législatives Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Angerville, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 4 395 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 344 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 420 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (22,0%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Avec 396 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 13,05%, Angerville est un exemple de multiculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2213,78 euros par mois, la commune aspire à un avenir prospère. À Angerville, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les prévisions de l'abstention aux législatives à Angerville L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. Il y a trois semaines, durant les précédentes européennes, 2 923 électeurs d'Angerville avaient participé au vote (soit 44%), contre une participation de 45,14% en 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 44,62% au premier tour. Au second tour, 41,68% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Angerville ? Pour comparer, au niveau national, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, moins qu'en 2017.