Résultat des législatives à Auxerre : premiers chiffres de l'élection 2024

Le Front populaire, nouvel espoir pour la gauche lors de ces législatives 2024 ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui manque encore d'une figure tutélaire, reste un mystère. Lors des élections européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 15,63% à Auxerre. Mais ce sont 36% que peut en revanche entrevoir la gauche, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (13%), de l'écologiste Marie Toussaint (6,05%) ou encore de Léon Deffontaine (2,2%). La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Auxerre, le binôme Nupes avait par ailleurs enregistré 30,68% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Une poussée à compléter enfin avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle deux mois plus tôt (25,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,7% pour Yannick Jadot, 2,26% pour Fabien Roussel et 1,86% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné au coude-à-coude avec la majorité dans les enquêtes d'opinion ?

Quelle performance pour le RN à Auxerre lors des législatives ? Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. La progression du RN est déjà solide à Auxerre entre le score de Jordan Bardella en 2019 (21,92%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (27,76%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au RN une progression de quinze points en comparaison des législatives 2022 en France, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 24% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

Jordan Bardella dans sa moyenne nationale à Auxerre le 9 juin dernier Le score de celui ou celle qui s'est imposé lors des dernières élections il y a quelques semaines résonne sans doute encore plus fort dans les mémoires. Il y a quelques semaines en effet, à Auxerre, la liste du RN, emmenée par Jordan Bardella, s'est imposée, récoltant 27,76% des voix contre Raphaël Glucksmann à 15,63% et Valérie Hayer à 14,03%.

Emmanuel Macron en tête à Auxerre lors de l'élection présidentielle C'est certainement le scrutin présidentiel qui est le meilleur indice sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Marine Le Pen n'arrivait même pas dans le duo de tête dans la ville au 1er tour de la présidentielle 2022 échouant à 20,08% contre 28,71% pour Emmanuel Macron et 25,49% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui l'emportera avec 64,6% contre 35,4% pour Le Pen au deuxième round sur place.

Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Auxerre ? Le résultat du scrutin législatif le plus récent apparaît comme un enseignement clé au moment des élections qui se jouent. Au premier tour des législatives 2022, Auxerre, couverte par la 1ère circonscription de l'Yonne, verra le binôme estampillé LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 30,68%, alors que le RN sera derrière à 16,48%. Le mouvement restera fantomatique, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

Les enjeux locaux d'Auxerre : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population d'Auxerre sur le résultat des élections législatives ? Avec 33% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 15,58%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de ménages propriétaires (40,03%) met en avant l'importance des enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (63,91%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 9 846 citoyens possédant une carte électorale. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 12,39% et d'une population étrangère de 8,76% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'instruction à Auxerre mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 36,31% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

Comprendre le taux de participation aux élections à Auxerre Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des consultations démocratiques antérieures. Pendant les dernières européennes, 49,23% des inscrits sur les listes électorales d'Auxerre (Yonne) avaient boudé les urnes, contre une abstention de 50,91% en 2019. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,54% au premier tour et seulement 54,54% au second tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 20 237 personnes en âge de voter au sein de la ville, 26,1% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 29,62% au second tour.