19:51 - Que vont choisir les électeurs de la gauche à Ballancourt-sur-Essonne ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient voté pour la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un leader, avance sans garantie. Aux européennes, Raphaël Glucksmann a obtenu 11,2% à Ballancourt-sur-Essonne. Mais la gauche pourrait faire plus ce 30 juin, puisque l'union relookée s'élève virtuellement à 26% cette fois, en ajoutant les résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). La manne apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Ballancourt-sur-Essonne, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 24,42% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer enfin avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - En cinq ans, l'extrême droite a grappillé 12 points à Ballancourt-sur-Essonne Alors que tirer de cette masse de chiffres ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 12 points à Ballancourt-sur-Essonne entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti semble en effet avoir progressé plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera à près de 34% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 37,79% pour Jordan Bardella à Ballancourt-sur-Essonne il y a trois semaines Le résultat de ce 30 juin au soir devrait faire écho au séisme survenu le 9 juin dernier. 37,79% des voix se sont en effet portées vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques jours, aux européennes à Ballancourt-sur-Essonne, contre Valérie Hayer à 12,43% et Raphaël Glucksmann à 11,2%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 1012 habitants de Ballancourt-sur-Essonne passés par les isoloirs.

14:32 - Ballancourt-sur-Essonne avait voté Le Pen lors de l'élection présidentielle La cité de Ballancourt-sur-Essonne avait clairement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen au moment de l'élection présidentielle 2022. La cheffe du Rassemblement national terminait avec 27,8% au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 25,35% et 20,89% des voix. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 6,76% des suffrages. La candidate du RN s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,7% contre 53,3%.

12:32 - Quel verdict à Ballancourt-sur-Essonne pour le RN ce dimanche ? Le verdict du scrutin législatif le plus récent est un précédent précieux au moment du rendez-vous électoral majeur qui se joue. Le Rassemblement national réalisait un puissant démarrage à Ballancourt-sur-Essonne il y a deux ans lors des législatives. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en pôle position au premier tour avec 26,79% dans la commune, qui faisait partie de la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 52,44%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,56%.

11:02 - Les enjeux locaux de Ballancourt-sur-Essonne : tour d'horizon démographique La démographie et la situation socio-économique de Ballancourt-sur-Essonne contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 667 hab par km² et 48,17% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,06% pourrait agir sur les espoirs des habitants quant aux mesures sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2556,09 €/mois souligne le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 397 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,90% et d'une population étrangère de 7,33% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Ballancourt-sur-Essonne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 17,7% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.

09:32 - Participation à Ballancourt-sur-Essonne : les leçons des précédentes élections L'un des critères déterminants des législatives sera indéniablement le taux d'abstention à Ballancourt-sur-Essonne (91610). Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,63% au premier tour et seulement 53,14% au deuxième tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 18,4% à midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 4 996 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 23,63% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 20,26% au premier tour.