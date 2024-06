La Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? Raphaël Glucksmann avait obtenu 11,02% à Boutigny-sur-Essonne début juin. Mais le résultat de la gauche dépendra évidemment cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, celle des Verts et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un cumul tournant autour des 22% sur place. Au cours du premier tour des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs cumulé 25,07% des suffrages dans la commune.

Alors que déduire de cet ensemble hétéroclite de données ? Ce sont déjà 15 points qui ont ainsi été glanés par le RN sur place entre son résultat des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Il n'est pas impossible que le RN termine à près de 37% ou plus à Boutigny-sur-Essonne ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

Le résultat de ce dimanche 30 juin fera probablement écho au verdict tombé le 9 juin dernier. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes de juin, était en effet au plus haut à Boutigny-sur-Essonne, à 45,26%. L'extrême droite devançait alors Raphaël Glucksmann à 11,02% et Valérie Hayer à 10,87%.

Marine Le Pen avait énormément séduit à Boutigny-sur-Essonne au cours de la présidentielle avec un score de 31,3% des électeurs au premier tour. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient derrière à 23,46% et 19,04% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 5,94% des voix pour sa part. Marine Le Pen s'imposait ensuite au 2e round dans la commune avec 52,76%, devant Emmanuel Macron à 47,24%.

Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour ces élections, à l'échelle locale, comme au niveau national. Les élections législatives avaient abouti à un puissant score pour le RN à Boutigny-sur-Essonne. C'est en effet Nathalie Da Conceicao Carvalho qui arrivait en pôle position au premier tour avec 29,64% dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Essonne. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 57,08%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,92%.

11:02 - Démographie et politique à Boutigny-sur-Essonne, un lien étroit

Comment les électeurs de Boutigny-sur-Essonne peuvent-ils influencer le résultat des législatives ? Avec 31% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,68%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (83,71%) met en relief l'importance des thématiques d'habitat et d'aménagement du territoire. Un salaire moyen mensuel net de 2658,87 €/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 101 votants. Le nombre de familles monoparentales (9,77%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (6,35%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Boutigny-sur-Essonne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 25,03% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.