19:51 - La nouvelle coalition de gauche pourrait atteindre entre 16% et 18% à Thaon-les-Vosges à l'issue de ce premier tour Une autre source de doute qui accompagne ces élections législatives sera celle du vote de gauche après l'accord des partis autour du Front populaire, un an après la dispersion de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. La liste Glucksmann, alliée du PS, avait atteint 8,2% à Thaon-les-Vosges le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi jauger les 6,06% de Manon Aubry (LFI), les 3,24% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,93% de Léon Deffontaine (PC). En d'autres termes, une somme tournant autour des 18% sur place. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives en 2022, à Thaon-les-Vosges, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 16,54% des votes dans la commune. Une poussée à comparer enfin avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

18:42 - L'extrême droite a nettement progressé à Thaon-les-Vosges Difficile de mettre en perspective cette avalanche de données. Mais des éléments se dégagent… Ce sont déjà 12 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle de la commune entre son score des européennes de 2019 et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. A ce rythme, on peut donc déduire que le RN sera à près de 31% ou plus à Thaon-les-Vosges ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - 46,54% pour Jordan Bardella à Thaon-les-Vosges au début du mois Il faut aussi évidemment se retourner sur le tout dernier test électoral au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. C'est en effet la liste RN de Bardella qui a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Thaon-les-Vosges, avec 46,54% des électeurs devant la liste de Valérie Hayer avec 12,21%, qui avait elle-même devancé la liste de Raphaël Glucksmann avec 8,2%.

14:32 - Marine Le Pen devant Macron et Mélenchon à Thaon-les-Vosges lors de la dernière présidentielle Le choix du président de la République est certainement la référence pour estimer une tendance politique locale. L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la ville. Marine Le Pen cumulait déjà 34,36% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,49% et 16,42% des voix. Éric Zemmour prenait la quatrième place avec 6,86% des voix pour sa part. Nouveau coup d'éclat au deuxième tour pour la patronne du RN face à Emmanuel Macron avec une patronne du RN à 55,94% contre 44,06%.

12:32 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Thaon-les-Vosges ? Lors des dernières législatives à Thaon-les-Vosges, le RN terminait à la deuxième place, 23,73% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 40,52% pour Stéphane Viry (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Les Républicains (61,23%). Stéphane Viry s'imposait donc finalement sur place.

11:02 - Thaon-les-Vosges : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections A la mi-journée des élections législatives, Thaon-les-Vosges apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 8 513 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 481 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 2 292 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la commune, 16,39% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 27,31% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Thaon-les-Vosges accueille une communauté diversifiée, avec ses 138 résidents étrangers, soit 1,61% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 191 euros/an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,43%, synonyme d'une situation économique en demi-teinte. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Thaon-les-Vosges montre l'attachement des habitants aux idées françaises.

09:32 - Taux de participation aux élections : focus sur Thaon-les-Vosges L'une des clés de ces élections législatives 2024 sera à n'en pas douter la participation à Thaon-les-Vosges. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 46,46% au premier tour et seulement 42,86% au deuxième tour. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48% au premier tour et seulement 46% au second tour, c'était presque un record. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 6 742 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 72,15% avaient pris part au scrutin. La participation était de 71,68% au premier tour, ce qui représentait 4 833 personnes.