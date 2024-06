En direct

19:49 - À Champcueil, que vont trancher les électeurs de la gauche ? La Nupes ayant explosé en vol, que décideront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 24,75% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle précédente (18,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,92% pour Yannick Jadot, 1,97% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). La liste PS-Place publique menée par Glucksmann a plus récemment obtenu 13,7% à Champcueil pour les élections continentales. Reste que dans la cité, il faudra aussi tenir compte des 6,75% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,36% de Marie Toussaint (EELV) et les 1,99% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 26% cette fois.

18:42 - Le RN a lourdement séduit à Champcueil Difficile d'y voir clair dans cette masse de résultats. Mais quelques grandes lignes émergent… L'avancée du RN, qui se monte déjà à 14 points à Champcueil entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus en 2024 qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 30% ici ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un effet Bardella aussi à Champcueil début juin ? Le résultat de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques jours reste autrement plus marquant. 38,33% des votes se sont en effet tournés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Champcueil, face à Valérie Hayer à 14,2% et Raphaël Glucksmann à 13,7%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 386 habitants de Champcueil passés par les urnes.

14:32 - Champcueil avait voté Macron lors de l'élection présidentielle Champcueil avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 26,55%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 26,76% des votes. Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour prenaient les troisième et quatrième places avec respectivement 18,52% et 7,04% des voix. Et la patronne du RN ne faisait pas mieux au second tour, avec 47,06% contre 52,94%.

12:32 - Quel verdict à Champcueil pour le Rassemblement national au premier tour ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives2024 sera très commenté. Le Rassemblement national parvenait en pôle position à Champcueil il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, qui votait pour la 2ème circonscription de l'Essonne, c'est Nathalie Da Conceicao Carvalho qui s'imposait au premier tour avec 24,75%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 53,49%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,51%.

11:02 - Champcueil : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique de Champcueil façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 7,66%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 573 €/an montre le poids des problématiques sur le niveau de vie dans les préoccupations des 897 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 8,78% et d'une population immigrée de 10,63% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Champcueil mettent en avant une diversité de qualifications, avec 19,49% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.

09:32 - L'abstention aux élections législatives à Champcueil L'un des critères décisifs des législatives 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention à Champcueil (91750). Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 51,43% au premier tour et seulement 53,33% au second tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,49% au premier tour et 53,77% au deuxième tour, presque un record pour des élections législatives. Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,2% dans la localité. Le taux d'abstention était de 21,36% au premier tour.